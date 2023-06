Wszyscy walczymy o życie i bezpieczeństwo naszych rodaków - rozpoczął sobotnie wystąpienie Władimir Putin.

Dodał, że Rosja "mierzy się ze zdradą".

- To, co widzimy, to cios w plecy - podkreślił.

- Potrzebujemy jedności wszystkich wszystkich sił - dodał.

Putin o sytuacji w Rostowie nad Donem

Rosyjski przywódca odniósł się do sytuacji w Rostwoie nad Donem.

Jewgienij Prigożyn poinformował w piątek, że jego jednostki, które od miesięcy prowadziły atak na wschodniej Ukrainie, wkroczyły do miasta. Zapowiedział "marsz sprawiedliwości" w kierunku Moskwy.

- Podejmujemy zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem - przekazał Putin. Jednocześnie stwierdził, że "sytuacja w tym mieście jest trudna".

- Każdy, kto bierze udział w buncie, zostanie ukarany - przekazał.

Rosyjski przywódca zapewnił, że będzie bronił konstytucji.



Putin zażądał "zakończenia kryminalnych działań". Dodał, że "zrobi wszystko, by ochronić Rosję".

- Zwyciężymy, staniemy się silniejsi - mówił. - Każdy, kto podniósł broń przeciwko armii, jest zdrajcą - stwierdził. - Siły rosyjskie dostały niezbędne rozkazy - poinformował.

