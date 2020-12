W liście z okazji 29. rocznicy powstania rozgłośni minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek napisał: "Radio Maryja to ważny element debaty publicznej, w istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym".

Zdjęcie R /Karol Porwich/East News /East News

"Składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że od prawie trzech dekad głos tej katolickiej rozgłośni gości w tysiącach domów w całej Polsce. Radio Maryja to ważny element debaty publicznej. W istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym. Swoje posłannictwo Radio Maryja opiera na uniwersalnych wartościach europejskiej cywilizacji, na jej chrześcijańskim fundamencie" - podkreślił minister w liście do o. Tadeusza Rydzyka.

Wyrazy najwyższego uznania

Reklama

Minister Czarnek podziękował dyrektorowi Radia Maryja, wszystkim redaktorom i pracownikom za niezwykłą rzetelność, profesjonalizm oraz odwagę w mówieniu o sprawach ważnych i bliskich dla tysięcy Polaków. Wyraził najwyższe uznanie dla konsekwentnie realizowanej misji jednoczenia i umacniania więzi, podkreślając nieocenione zasługi rozgłośni w budowaniu narodowej wspólnoty.

"Z okazji jubileuszu Radia Maryja przekazuję najlepsze życzenia oraz serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników i radiosłuchaczy. Życzę, aby rozgłośnia stale się rozwijała, unowocześniała i docierała ze swoim przekazem do nowych odbiorców, a jej głos był coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej. Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacjibumacnia i prowadzi całą radiową społeczność, a wszystkich twórców i redaktorów wspiera w realizacji najważniejszych przedsięwzięć" - życzył w liście minister edukacji i nauki.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo programy docierały tylko do mieszkańców Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.