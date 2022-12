Prognoza pogody. Opady i plusowe temperatury. Najcieplej na Dolnym Śląsku

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, duże głównie na północy i zachodzie. - Na zachodzie prognozowane są opady deszczu, na północy wszystkiego. Deszczu ze śniegiem i deszczu można spodziewać się na Mazurach i Suwalszczyźnie. Natomiast trochę śniegu może jeszcze spaść na południu Podkarpacia - przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Najcieplej na Dolnym Śląsku

Temperatura maksymalna kształtować się będzie od ok. 0 stopni w dolinach karpackich, plus 1 st. C na Suwalszczyźnie, 2 stopnie na wschodzie do 6 stopni na Wybrzeżu i 6-7 stopni na zachodzie. - Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - 7 stopni na plusie - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr powieje z kierunków zachodnich. Będzie umiarkowany, ale jeszcze na północy, jak zaznaczyła Tomczuk, okresami dość silny i porywisty. Porywisty wiatr zapowiada się także na Pogórzu Karpackim. Tam porywy mogą dochodzić do 70 km/h, nad morzem do 60 km/h.

Porywy wiatru do 75 km/h

W nocy ze środy na czwartek sporo chmur. Na wschodzie opady śniegu, deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, w centrum i na zachodzie głównie opady deszczu. Na południu nie będzie padać.

Temperatura minimalna wyniesie ok. 0 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim i na Suwalszczyźnie, ok. 3-4 w centrum kraju. Najcieplejsza noc będzie na zachodzie, gdzie prognozowanych jest 6 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Silniejszy ma być też na Pogórzu Karpackim, tam porywy sięgną do 75 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu i południa.

