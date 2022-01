Prezes NIK: Nie boję się prawdy, nie chowam głowy w piasek

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, jego syn Jakub Banaś, a także kilku dyrektorów NIK zostało wezwanych na poniedziałkowe posiedzenie połączonych komisji kontroli państwowej i spraw zagranicznych. Wezwanie ma związek z delegacją NIK na Białorusi, o której jako pierwszy informował portal Polsatnews.pl.

Na poniedziałkowym posiedzeniu pojawił się Marian Banaś i jego zastępcy oraz wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, a także m.in. europoseł KO Radosław Sikorski.



- Chodzi o postawienie mnie oraz NIK w jak najgorszym świetle przed jutrzejszą komisją sejmową poświęconą wnioskowi uchyleniu mi immunitetu - powiedział w poniedziałek Marian Banaś.

Szef NIK powiedział też, że "obecna wątpliwa większość parlamentarna boi się niezależności NIK i obrazu Polski, jaki wyłania się z rzetelnych wyników kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów o najwyższej kompetencji".

- Nie boję się prawdy, nie chowam głowy w piasek - stwierdził podczas posiedzenia Marian Banaś.



Marian Banaś: Elżbieta Witek łamie prawo

- Moje wartości to prawda i odpowiedzialność. Tymczasem pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która została prawidłowo wezwana przez kontrolerów NIK-u do złożenia zeznań w charakterze świadka, nie pojawiła się na przesłuchaniu, zasłaniając się brakiem załączników. Każdy obywatel, który dostaje wezwanie na przesłuchanie ma obowiązek stawić się, albo usprawiedliwić swoją nieobecność. Jeżeli wezwanie ignoruje, to w ten sposób łamie prawo - powiedział Marian Banaś.

- Podobnie liczę, że na przesłuchaniu stawi się w stosownym czasie pan Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, dla którego będzie to nie tylko obowiązek prawny, ale także sprawa honorowa - dodał.



Janusz Pawelczyk: Zostaliśmy zatrzymani na granicy

Dyrektor NIK Janusz Pawelczyk, który zajmował się organizacją wyjazdu podał, że kosztował on całą delegację 4,5 tysiąca złotych.



Zapytany o to, dlaczego urzędnicy NIK znaleźli się w Mińsku w grudniu, w środku polsko-białoruskiego konfliktu, Pawelczyk odpowiedział:

- Z zaskoczeniem przyjąłem sytuację, w której podczas połączonej komisji podjęliście się oceny, nie wysłuchując osób, które były na miejscu, organizowały ten wyjazd i były na Białorusi. Z ubolewaniem słuchałem przedstawiciela rządu ministra Wawrzyka, który bezceremonialnie oskarżył zarówno uczestników tego wyjazdu, jak i prezesa NIK, o zdradę państwa.

- Po dojechaniu na granicę białorusko-polską zostaliśmy zatrzymani, przez kilka godzin oczekiwaliśmy w trudnych warunkach atmosferycznych, a następnie zostaliśmy przekazani innym funkcjonariuszom. Ci przekazali nam, że działając zgodnie z poleceniem, dokonają przeszukania każdego z członków delegacji, w tym tłumaczki - opowiedział Pawelczyk.

Na pytanie, czego szukają funkcjonariusze, ci mieli odpowiedzieć, że szukają kontrabandy. - Wyrobów bez akcyzy, narkotyków, broni i wszystkich innych nielegalnych środków, które mogli przewozić funkcjonariusze NIK do Polski. Nic nie znaleziono i po kilku godzinach zostaliśmy wypuszczeni - dodał Pawelczyk.

Kontrola Puszczy Białowieskiej

W grudniu polsatnews.pl podał, że delegacja NIK pojechała do Mińska na rozmowy z białoruskim odpowiednikiem Izby - Najwyższym Organem Kontroli; miały one dotyczyć sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Na czele delegacji stał szef podlaskiej delegatury NIK, a w jej skład wchodził m.in. syn prezesa Jakub Banaś. Rzecznik NIK Łukasz Pawelski pytany wówczas, czy wizyta delegacji NIK na Białorusi i współpraca instytucjonalna jest właściwym działaniem w sytuacji kryzysu dyplomatycznego między Polską i Białorusią, nie chciał komentować sprawy. Jak podał portal, rzecznik zaznaczył, że wizyta w Mińsku odbywa się w ramach standardowej współpracy międzynarodowej.