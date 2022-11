Poszedł na grzyby, a wrócił z portfelem. Grozi mu więzienie

Policjanci z Międzyrzecza Podlaskiego ustalili, że 56-letni mieszkaniec miasta jest podejrzany o przywłaszczenie portfela. Do zdarzenia doszło we wrześniu bieżącego roku. Jeden z mieszkańców zgubił portfel, jednak nie zgłosił tego policji, ponieważ liczył na to, że uczciwy znalazca zgłosi się do niego.

Znalazł portfel. Twierdził, że nie wiedział, komu go zwrócić

- Mężczyzna przyznał, że w portfelu znajdował się jego dowód osobisty oraz niemal 800 złotych - poinformowała Barbara Salczyńska-Pyrchl, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze dotarli do 56-latka, który powiedział, że wracając z grzybów znalazł portfel na chodniku. - Twierdził jednak, że poza gotówką nie było w nim nic więcej, dlatego nie wiedział komu je zwrócić - dodała policjantka. Mężczyzna usłyszał zarzut przewłaszczenia rzeczy znalezionej, za co grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.

Reklama