Postrzelenie dzieci w Ciechanowie. Podejrzani tłumaczą

Zgłoszenie z jednej ze szkół średnich w Ciechanowie o tym, że na terenie boiska doszło prawdopodobnie do ostrzelania uczniów , wpłynęło do tamtejszej Komendy Powiatowej Policji w ubiegły czwartek w południe. Uczniowie, którzy przebywali wówczas na terenie szkoły, usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwoje z nich, 16-letni chłopiec i 16-letnia dziewczynka, zostali niegroźnie zranieni.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W wyniku podjętych po zgłoszeniu działań w piątek i w sobotę policja zatrzymała w sumie czterech mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat , którym przedstawiono zarzuty. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono dwie wiatrówki i dwa pojemniki ze śrutem.

Podejrzani się tłumaczą

Według niego, podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzucanego czynu , przy czym trzech z nich potwierdziło, że byli na miejscu, gdzie oddawano strzały, a czwarty podejrzany zaprzeczył temu.

- Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że strzelali wszyscy podejrzani, a strzały z broni automatycznej oddawano w krzakach z terenu, który przylega do boiska - dodał prokurator Tyszka. Jak zaznaczył, w złożonych wyjaśnieniach podejrzani stwierdzili, że "strzelali do celów, które sobie ustawili, a nie do osób, które były na boisku, przy czym strzały były oddawane w tym samym kierunku".