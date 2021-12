- Obserwowaliśmy, że to wybory, które przedłużyły rządy Łukaszenki przyczyniły się też do zwiększenia agresywności reżimu - powiedział w czasie konferencji Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora ds. służb specjalnych.

Rzecznik przedstawił nowe fakty w sprawie przymusowego lądowania samoloty linii Ryanair na lotnisku w Mińsku. Na pokładzie samolotu znajdował się Raman Pratasiewicz, białoruski opozycjonista.



Porwanie samolotu Ryanair. "Nie istniało żadne zagrożenie bombowe"

Samolot pasażerski zarejestrowany jest w Polsce. Śledztwo prowadziły polskie służby.

Śledczy ustalili, że do wieży kontroli lotów weszli dwaj mężczyźni, którzy nadzorowali pracę kontrolerów i przekazywali informacje załodze samolotu. Po tym jak samolot z rzekomą bombą na pokładzie skierował się do Mińska, dwaj mężczyźni opuścili wieżę kontroli lotów.



Po wylądowaniu i przeszukaniu samolotu i bagaży pasażerów, samolot odleciał do Wilna - pierwotnego celu podróży. Na pokładzie nie było pięciu pasażerów, w tym Ramana Pratasewicza oraz jego partnerki. Obecnie oboje są w areszcie domowym na Białorusi.



Polskie służby przekazały, że załoga została poinformowana przez kontrolerów o zagrożeniu bombowym jeszcze zanim przesłano "spreparowanego maila". W wiadomości przekazano, że na pokładzie maszyny znajduje się bomba, która ma wybuchnąć w przestrzeni powietrznej nad Litwą. Jako autora podano palestyński Hamas. Organizacja odcięła się od tych wiadomości. - Działania te mogą być interpretowane jako akt terroryzmu państwowego - dodano w prezentacji. - Uprowadzenie samolotu było celowym działaniem reżimu, służyło zatrzymaniu przeciwników politycznych Łukaszenki - dodał Żaryn.



- Z materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie śledztwa jednoznacznie wynika, że nie istniało żadne zagrożenie bombowe a cała operacja została sprowokowana przez stronę białoruską w celu wprowadzenia w błąd załogi w samolotu i skłonienia jej do lądowania w Mińsku. Była to zaplanowana operacja służb białoruskich - przekazano. - Ustalono, że doszło do złamania powszechnie przyjętych procedur bezpieczeństwa - dodano.



