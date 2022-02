"Komisja Europejska dziś wieczorem wysłała drugi list do Warszawy informując, że za 10 dni potrąci kolejne 15 mln euro z unijnych funduszy (za drugi okres kar naliczonych za Turów 20.X-18.XI) To oznacza, że w sumie Polska otrzyma o 30 mln euro (+ karne odsetki) mniej niż powinna" - napisała Bawołek na Twitterze we wtorek wieczorem.

Pierwsza informacja o odcięciu Polsce części unijnych funduszy pojawiła się we wtorek chwilę przed godziną 10. "Komisja Europejska wysłała właśnie list do Warszawy" - informowała korespondentka Polsat News w Brukseli.

Polska bez części unijnych funduszy. Powodem Turów

Jak dowiedziała się Bawołek, Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności z tytułu kar należnych w sprawie C-121/21 Czechy przeciwko Polsce dot. kopalni węgla brunatnego Turów.

Reklama

Z informacji, które Komisja przekazała korespondentce Polsat News, wynika, że potrącenie kar z unijnych funduszy dla Polski dotyczy okresu od 20 września do 19 października 2021 roku. Komisja przystąpi do odebrania Polsce części funduszy po 10 dniach roboczych od wysłanego powiadomienia.

W tłumaczeniu przesłanym do Doroty Bawołek Komisja Europejska zaznacza, że "dokonując potrącenia, wypełnia swój prawny obowiązek pobierania kar finansowych, nałożonych przez Trybunał (TSUE - red.) zgodnie z jego postanowieniem z dnia 20 września 2021 r."