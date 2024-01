Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową spółką, która powstała w 2017 r. "Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i innych" - napisano na stronie firmy, która ma się zajmować Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi (SIM - red.) czy programem "Mieszkanie Plus".