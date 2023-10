Pilne zebranie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

We wtorek o godz. 10.30 rozpoczęła się się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu ws. sytuacji w Izraelu - poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Po naradzie prezydent wypowie się do mediów. Wcześniej tego samego dnia doszło do trzęsienia ziemi w Wojsku Polskim. Do dymisji podali się Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski