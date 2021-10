Pod zamieszczonym w mediach społecznościowych wideo pojawiło się dziesiątki krytycznych komentarzy, których autorzy podkreślają, że oprawa przynosi jednoznaczne skojarzenia z historią III Rzeszy.



Polska Niemiecki historyk: Polsce należą się od Niemiec reparacje za ogromne wyniszczenia oraz śmierć milionów ludzi

"Niemieccy żołnierze nie powinni już machać pochodniami przed Reichstagiem. Zwłaszcza, gdy jest ciemno. Nawet jeśli ma to być hołd złożony żołnierzom, którzy dzielnie służyli w Afganistanie. Takie obrazy wydają się dowodem zapomnienia historycznego" - napisał na Twitterze dziennikarz "Der Spiegel" Markus Feldenkirchen.





Nagranie skomentował również rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. "Czy nie było możliwe zorganizowanie tych uroczystości w świetle dziennym? Czy maszerowanie z pochodniami to jakaś ważna tradycja, którą należy kultywować?" - zapytał.





Z kolei Patrick Edery z "Tygodnika Solidarność" przypomniał, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Niemcy organizują podobną ceremonię i zamieścił nagranie, na którym żołnierze Bundeswehry z pochodniami żegnali minister obrony Ursulę von der Leyen, która kończyła wówczas pracę na stanowisku i wyjeżdżała do Brukseli.





Spalenie Reichstagu

Wieczorne marsze z pochodniami w przeszłości były licznie organizowane przez NSDAP, zarówno przed, jak i po objęciu władzy nad Niemcami przez Adolfa Hitlera. Tysiące zwykłych ludzi i umundurowanych członków SA (Sturmabteilung) brało w nich udział, aby wyrazić swoje poparcie dla nazistowskiego reżimu. Do dziś są również organizowane przez neonazistowskie ugrupowania w ważne dla nich historyczne rocznice - np. 20 kwietnia, czyli w dzień urodzin Hitlera.



W III Rzeszy wielogodzinne przemarsze wielokrotnie kończyły się przed Reichstagiem, który został podpalony w nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku i niemalże doszczętnie spłonął. Wspomniany pożar parlamentu uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii nazistowskich Niemiec.



Doprowadził on do przyjęcia przez prezydenta Hindenburga dekretu "O ochronie narodu i państwa", który został przygotowany przez popleczników Hitlera i walnie przyczynił się do zdobycia władzy przez NSDAP w całym kraju.