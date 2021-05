W ryżu instant znajduje się najwięcej plastiku spośród wszystkich rodzajów tej rośliny - podali badacze z Australii. Dodali, że istnieje sposób na drastyczne zmniejszenie tej niechcianej "wkładki".

Zdj. ilustracyjne

- Wszystkie nasze próbki, niezależnie od opakowania, w którym je dostarczono, miały pewien poziom plastiku - powiedział telewizji 9News dr Jake O' Brien z University of Qeensland.

100-gramowa porcja zwykłego, niegotowanego ryżu zawierała od trzech do czterech miligramów mikroplastiku, a ryż instant, który jest poddawany większej obróbce, zawierał ich aż 13 miligramów.

Jednym ze źródeł zanieczyszczenia ryżu jest opakowanie, ale mikroskopijne fragmenty plastiku dostają się do ryżu również innymi sposobami. Do skażenia mikroplastikiem dochodzi też podczas procesu uprawy, a także w czasie przetwarzania ryżu przed zapakowaniem go do torby.

Gdzie jeszcze mikroplastik?

Mikroplastik znaleziono także w takich produktach jak skorupiaki, piwo i sól.

- Na tym etapie nie wiemy o żadnych konsekwencjach zdrowotnych wynikających ze spożywania mikrodrobin plastiku zawartych w żywności, ale uważamy, że istnieje pewne ryzyko - dodał dr O'Brien.

Jedyną drogą ograniczenia ilości mikroplastiku o 20-40 procent jest po prostu umycie ryżu przed gotowaniem - radzą australijscy naukowcy.