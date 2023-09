Nauka przez zabawę. Start projektu edukacyjnego "MatZabawa"

Aplikację dla przedszkoli i żłobków Kidsview, Fundację mBank i Panią Zuzię łączy pasja do opieki, rozwoju i edukacji najmłodszych. Kolejną tegoroczną odsłoną programu "Przedszkola Jutra - Równe Szanse" organizowanego przez Kidsview jest projekt "MatZabawa", który rusza już od września. Jego celem jest rozwój umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę. W ramach projektu powstanie 6 scenariuszy elastycznych (czyli do wielokrotnego wykorzystania), które zawierają ok. 60 zabaw i 19 filmików video a w nich niektóre spośród 60 zapisanych w scenariuszach zabaw. Wspiera on rozwój metod wczesnego wychowania i jest dedykowany dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przedszkola mogą także liczyć na dofinansowanie własnych inicjatyw rozwoju umiejętności matematycznych poprzez granty "Rosnę z matematyką" Fundacji mBanku