Najlepszy Polski Mówca. Finał konkursu rozstrzygnięty

Laureatów wskazało jury, w którym zasiadał m.in. Igor Zalewski - felietonista i twórca Akademii Retoryki oraz Piotr Witwicki - redaktor naczelny Interii. Swojego faworyta wskazała też publiczność, która oglądała transmisję na Facebooku. W głosowaniu oddano ponad 4500 głosów, a najwięcej uzyskała ich Anna Koczyk z Gdańska. I do niej trafiło 2000 złotych.

W finale wzięło udział dwunastu mówców, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. W finale wszyscy mówili na ten sam temat: "O polaryzacji Polski słyszymy od wielu lat. Czy faktycznie jesteśmy wyjątkowo podzielonym narodem? A może to jedynie mit?".



Każdy miał 3 minuty na wygłoszenie swego wystąpienia. Łazarz Kapaon postawił tezę, że polaryzacja jest jak Yeti, o którym wszyscy mówią, ale nikt go nie widział. Jego zdaniem w realnym, codziennym życiu nie ma wrogości między ludźmi, a łatwiej ją spotkać w mediach, także tych społecznościowych.

Konkurs Najlepszy Polski Mówca miał charakter zdalny i trwał cały rok. Każdego miesiąca uczestnicy spotykali się w trzecią sobotę miesiąca i wygłaszali przemówienia na tematy formułowane przez organizatorów. A ci pytali między innymi czy warto eksplorować kosmos, jak poprawić polską edukacje oraz dlaczego disco polo wzbudza tak wielkie kontrowersje. I czy trzeba budować w Polsce elektrownie atomowe. Przez konkurs przewinęło się ponad 600 osób, a niektórzy próbowali swych sił kilkukrotnie. Wielu mówców od tego konkursu zaczęło też swą przygodę z publicznym przemawianiem.

Zdjęcie Łazarz Kapaon wygrywa konkurs Najlepszy Polski Mówca / materiały prasowe

- Zależy nam, żeby Polacy uświadomili sobie, że przemawianie to bardzo użyteczna umiejętność, która przydaje się nie tylko politykom. Każdy z nas ciągle do czegoś przekonuje - i w pracy, i w życiu osobistym. Każdy z nas musi bronić swoich racji - opowiada o misji Akademii Retoryki jej twórca Igor Zalewski. Fundacja organizuje podobne konkursy także dla uczniów szkół średnich oraz studentów. Już w październiku startuje Akademicki Konkurs Retoryczny.





Zdjęcie Najlepszy Polski Mówca - finał konkursu / materiały prasowe



Nagrody dla laureatów ufundował minister kultury i sportu Piotr Gliński, a partnerami przedsięwzięcia byli PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Totalizator Sportowy. Medialnym patronem konkursu Najlepszy Polski Mówca była Interia.



Artykuł powstał przy współpracy z Fundacją Akademia Retoryki.