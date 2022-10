Międzynarodowa konferencja "Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together" to podsumowanie szeregu prowadzonych wcześniej działań w ramach kampanii społecznej "Pomagamy Ukrainie". Jak podkreślają organizatorzy, jest to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu oraz przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy.

Wydarzenie otworzył premier Polski Mateusz Morawiecki. Premier Ukrainy również miał otwierać konferencję, ale w formie zdalnej. Jednak jak poinformowano jeszcze przed wystąpieniem premiera, Denys Szmyhal nie mógł się połączyć, ponieważ ze względu na ataki w obwodzie kijowskim przebywa poza stolicą.

- Jak patrzymy na dzisiejsze okoliczności, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem, zamieszaniem myśli, interpretacji tego co dzieje się wokół nas. Jesteśmy na pewno świadkami geopolitycznego zakrętu, ogromnej zmiany, która zachodzi na naszych oczach. Ona nie zachodzi tylko na froncie ukraińskim, choć tam odbywa się bohaterska walka, która okupiona jest krwią ukraińskich żołnierzy, ukraińskiego społeczeństwa, walka o wolność Ukrainy ale i o pokój i bezpieczeństwo całej Europy - kto wie, czy nie całego świata - mówił premier Mateusz Morawiecki.

"Inne pola walki", które są ukryte przed społeczeństwem

Premier stwierdził również, że narzędziem rosyjskiej polityki stała się "coraz bardziej brutalna agresja i eskalacja różnego rodzaju gróźb i szantaży". - Jednocześnie oprócz tego pola walki na Ukrainie, pola militarnego, mamy do czynienia z innymi polami walki nieco bardziej ukrytymi przed oczami obywateli - mówił Mateusz Morawiecki.

Jako inne pola walki premier podał "walkę propagandową". - Co do której my, którzy doświadczyliśmy komunizmu, wiemy doskonale, jak Rosja, a wcześniej ZSRR, są w tym znakomite - powiedział szef rządu. Podkreślił, że nie można zapominać o tym polu, bo "jak spadnie poparcie dla walki o wolność, demokrację i praworządność na Ukrainie, to na pewno dużo trudniej będzie pozyskiwać wsparcie finansowe i broń - przesyłać ją tam".

Kolejnym polem walki według premiera jest "walka na polu energetycznym". - Mamy do czynienia ze spiralą, która wciąga różne gospodarki w wir kłopotów, co najmniej kłopotów, a może nawet głębokiej recesji, której niektórzy w przyszłym roku doświadczą - powiedział Morawiecki. Dodał, że Rosja posługuje się tymi instrumentami, aby "zniszczyć podwaliny gospodarcze Europy".

Mateusz Morawiecki: Kreml, Putin zachowują się jak diler narkotykowy

Podczas swojego wystąpienia, przechodząc do kwestii gazu, premier przytoczył porównanie, według którego władze Rosji zachowują się jak "diler narkotykowy", który pierwsze działki daje za darmo. Jak wspomniał, dobrze oddaje ono czasy przed rozpoczęciem wojny.

- Kreml, Moskwa, Rosja, Putin zachowują się jak diler narkotykowy. Diler narkotykowy podobno też pierwszą dawki daje za darmo, po to, żeby wciągnąć tego, który staje się jego ofiarą. Tak zachowywała się Rosja wobec Niemiec, wobec Europy Zachodniej - dawała tani gaz - kontynuował Morawiecki.

Polscy przedsiębiorcy będą walczyli w odbudowie Ukrainy

Według Morawieckiego, żeby wygrać wojnę z Rosją, "musimy na nowo zbudować architekturę bezpieczeństwa". - Ta architektura bezpieczeństwa musi posługiwać się zupełnie innymi paradygmatami w sferze energetyki, gospodarki, współpracy handlowej i finansowej. Nie można udawać i chować głowy w piasek przed zagrożeniami rosyjskimi także rosyjskiego kapitału. Dlatego Polska opowiada się nie tylko za zamrożeniem zbudowanego na zbrodni kapitału rosyjskiego, ale opowiadamy się za jego konfiskatą i przeznaczeniem tego kapitału na odbudowę Ukrainy, której częścią powinni być polscy przedsiębiorcy - oświadczył premier.

Zapewnił, że rząd zadba, aby polscy przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyli w odbudowie Ukrainy. - W ramach nowej architektury bezpieczeństwa będziemy dbali o to, aby Polska i polscy przedsiębiorcy (...) byli wśród tych, którzy będą Ukrainę odbudowywali w oparciu o nowy plan Marshalla - mówił premier.

Projekt Europe-Poland-Ukraine

W pierwszej fazie projekt "Europe-Poland-Ukraine" obejmował organizację cyklu spotkań - okrągłych stołów, których celem jest nawiązanie dialogu, omówienie oczekiwań i priorytetów związanych z odbudową Ukrainy oraz identyfikacja branż i firm gotowych do współpracy na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki.

W ramach spotkań zostały przeprowadzone bezpośrednie spotkania z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż, których funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania i odbudowy ukraińskiej gospodarki. Wydarzenia gromadziły przedstawicieli czołowych polskich i zachodnioukraińskich stowarzyszeń biznesowych, lwowskich i kijowskich władz regionalnych i miejskich oraz firmy z obu stron granicy.