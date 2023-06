Młodzi mają głos? O tym, co dla nich ważne

W jakim państwie chcą żyć młodzi ludzie? Na jakich wartościach chcą opierać swoje życie? Czy tak szeroko promowana pogoń za nowoczesnością, indywidualizmem, samorealizacją to rzeczywiście klucz do spełnienia prawdziwych potrzeb młodego pokolenia? Temat przyszłości jest bardzo mocno obecny w debacie publicznej. Pandemia, wojna i sztuczna inteligencja zachwiały naszym poczuciem bezpieczeństwa. Te zagadnienia są żywo dyskutowane podczas ogólnopolskich kongresów czy konferencji. A jednak w tym dyskursie brakuje najważniejszego, kluczowego elementu - głosu tych, o których jest mowa. Młodych, którzy będą budować przyszłość naszego kraju. Wydarzenie Forum GEN.PL otwiera przed nimi przestrzeń do dialogu, stawia ich w roli twórców narracji zamiast, jak dotąd, biernych słuchaczy.

Prelegenci, którzy kształcą i inspirują, czyli "WarsztaTY na czasie"

Forum GEN.PL to wydarzenie przygotowane przez młodych dla młodych, zaprojektowane tak, by rozwój łączył się z dobrą zabawą, wiedza doświadczonych ekspertów przenikała się z dyskusją przedstawicieli młodego pokolenia. Wszystko po to, by stworzyć miejsce do dialogu i wzajemnej inspiracji. Zaproszenie do podzielnia się swoją wiedzą i doświadczeniem przyjęli m.in. Tomasz Rożek, Piotr Witwicki, Jakub Wiech, dr Maciej Kawecki, Jarosław Królewski czy Tim Harford.

- Jak wykorzystać możliwości, które daje technologia? Jak zadbać o siebie i znaleźć sens życia? Jakie będą zawody przyszłości i jak znaleźć ciekawą i rozwijającą pracę? - to tylko kilka pytań, na które odpowiedzi będą szukać uczestnicy Forum GEN.PL - mówi Adam Zych, prezes fundacji ProjektPL, pomysłodawca wydarzenia. Dodaje: Wybór prelegentów nie był przypadkowy. Zależy nam na tym, by uczestnicy mogli skorzystać z doświadczenia tych, którzy osiągnęli już sukces i usłyszeli osoby zaangażowane społecznie. Dlatego przygotowaliśmy 10 warsztatów i 30 dyskusji, by każdy znalazł coś dla siebie.

Najważniejszy jest dialog, czyli "Debaty i rozmowy"

Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko wysłuchać prelekcji zaproszonych gości, wziąć udział w organizowanych przez nich warsztatach, ale mogą także porozmawiać z prelegentami, przedstawić im swoje pomysły i zainspirować się. 9 czerwca katowicki Muchowiec stanie się miejscem międzypokoleniowej debaty m.in. na tematy technologiczne, biznesowe, prawnicze, ekonomiczne, medialne czy polityczne. Poruszone zostaną również kwestie, takie jak: wellbeing, podróże, polityka miejska czy medytacja.

- Międzypokoleniowy dialog jest nie tylko możliwy, ale wręcz niezbędny do dobrego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. By przedstawiciele różnych pokoleń mogli zrozumieć swoje racje oraz punkty widzenia, potrzebna jest otwartość. Chcemy umożliwić uczestnikom podzielenie się swoją wizją przyszłości, jednocześnie dając im szansę na czerpanie z bogatej wiedzy doświadczonych specjalistów - mówi Adam Zych. - Wiemy, że jest to możliwe tylko w atmosferze wzajemnego szacunku oraz zaufania i o taką zadbamy podczas wydarzenia - dodaje.

Forum GEN.PL będzie także dla młodych ludzi okazją do rozmów z rówieśnikami oraz do zdobycia cennych kontaktów biznesowych i osobistych, które mogą zaowocować w przyszłości wspólnymi projektami.

Nie tylko edukacja, czyli "Impreza" musi być

Wymiana myśli i doświadczeń to oczywiście główny cel wydarzenia, ale nie jedyny. Prócz przyswojenia dużej dawki teoretycznej i praktycznej wiedzy uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncercie zamykającym Forum. Zagra dla nich legenda polskiej rap sceny, czyli O.S.T.R.!

Jak podkreślają organizatorzy, wyjątkowość Forum GEN.PL leży w jego zbilansowaniu. Choć młodzi ludzie nie stronią od trudnych tematów dotyczących naszej wspólnej przyszłości, to chcą oni mieć również czas na odreagowanie i odpoczynek, dlatego czeka na nich strefa chilloutu.

Na Forum GEN.PL odbędzie sięjuż 9 czerwca na katowickim Muchowcu. Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązują jednak zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie: https://forumgen.pl/.

