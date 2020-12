- Ponad 80 proc. gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw COVID-19 - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał w piątek zostanie uruchomiony drugi etap naboru.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

Jak podkreślił szef KPRM te 80 proc. gmin obejmuje swoim zasięgiem ponad 92 proc. populacji Polski.

- W piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień do organizacji punktów, w których będą się odbywały szczepienia przeciw COVID-19 tak, ażeby do końca 2020 roku zabezpieczyć punkty szczepień dla każdej gminy - mówił Dworczyk.

Apel do dziennikarzy

- Szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do dziennikarzy i polityków o przemyślane wypowiedzi na temat szczepień. W przestrzeni medialnej, zwłaszcza w internecie, pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji, fake newsów - ocenił.

- Chciałbym zaapelować do mediów, dziennikarzy, polityków, by w sposób niezwykle ostrożny i przemyślany wypowiadać się na temat szczepionek, na temat szczepień. W przestrzeni medialnej, zwłaszcza w internecie, pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji, szereg fake newsów. My musimy, jako odpowiedzialni politycy, obywatele, dziennikarze (się) włączyć - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że namawia wszystkich, by "czerpać wiedzę ze sprawdzonego źródła, czyli ze stron rządowych". - Tam, gdzie macie państwo gwarancję otrzymania rzetelnej informacji - dodał.

Szef KPRM poinformował też, że w środę ruszyła infolinia, na której można otrzymać informacje o szczepieniach. - Ta infolinia, tak jak zapowiadał wczoraj minister (zdrowia Adam) Niedzielski, przekształci się w styczniu w linię, za pośrednictwem której będzie można zapisywać się na szczepienia. Na razie, podobnie jak strona internetowa, są te dwa źródła informacji prezentowane przez nas jako taki najbardziej pełny, najbardziej wiarygodny zasób informacji o szczepionce i procesie szczepień - powiedział.

Nabór na szczepienia

20 grudnia trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek, szczepienia będą odbywać się w 509 szpitalach węzłowych, apelujemy o zgłaszania się do tych placówek; szczepienia tej grupy zerowej być może rozpoczną się jeszcze w grudniu - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że w tej chwili trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek.

- Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych, które będą realizowały takie szczepienia, które będą mogły w krótkim czasie zaszczepić wszystkich pracowników, bo tu nie chodzi tylko o personel medyczny, ale o wszystkich pracowników tych podmiotów leczniczych - powiedział Dworczyk.

Wyjaśnił, że ten nabór na szczepienia trwa do 20 grudnia. - Apelujemy do pracowników podmiotów medycznych, czyli szpitali, przychodni, ale również aptek o zgłaszanie się do szpitali węzłowych, w których będą realizowane szczepienia dla tego personelu - mówił Dworczyk.

Przekazał, że taki szpitali węzłowy znajduje się praktycznie w każdym powiecie, a cała lista placówek jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz na stronie: gov.pl/szczepimysie.

- Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia tej grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam jest to uzależnione od terminu zarejestrowania i dostarczenia szczepionki do Polski - zaznaczył Dworczyk.



Gotowość do zapisów

- 15 stycznia Polska ma osiągnąć gotowość operacyjną do tego, by rozpocząć zapisy na szczepienia na COVID-19 - potwierdził szef KPRM Michał Dworczyk. Zastrzegł, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek i przypomniał, że w pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pacjenci z tzw. I etapu.

O termin zapisywania się na szczepienia Dworczyk, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, był pytany na środowej konferencji prasowej.

Potwierdził, że 15 stycznia Polska ma uzyskać gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć zapisy na szczepienia. Można będzie - jak dodał - dokonać tego za pośrednictwem czterech kanałów - infolinii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta oraz osobistej wizyty w POZ-ie. - Tymi czterema kanałami będziemy gotowi, żeby w sposób scentralizowany, dzięki wsparciu systemu teleinformatycznego rozpocząć zapisy 15 stycznia - zaznaczył Dworczyk.

Zastrzegł jednocześnie, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek od producentów. - Jeżeli jeszcze tych szczepionek nie będzie albo będą w sposób znaczący opóźnione dla grupy pierwszej, dlatego, że medyków i personel pracujący w podmiotach leczniczych szczepimy w grupie "zero", w szpitalach węzłowych. I dopiero grupa pierwsza będzie właśnie w ramach tego systemu szczepiona - tłumaczył szef KPRM.

Przypomniał, że pierwsza grupa obejmuje m.in. osoby po 60 roku życia, nauczycieli i służby mundurowe.

Narodowa Strategia Szczepień

Przyjęta we wtorek przez rząd Narodowa Strategia Szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas Etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach Etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele.

W Etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Pacjenci, u których występują takie choroby, będą mogli zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

W Etapie III szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.



***



