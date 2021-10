Medycy z "białego miasteczka" zaprosili premiera na spotkanie

- Liczymy, że premier nie odrzuci naszego zaproszenia - powiedziała przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

"Minister zdrowia nie jest osobą decyzyjną"

- Ochrona zdrowia nie jest elementem, który należy omawiać tylko z ministrem zdrowia. To premier jest osobą decyzyjną w państwie - dodała Ptok na środowej konferencji prasowej w "białym miasteczku".

Jak powiedziała, premier rządu - przyjmując odpowiedzialność za państwo - bierze również odpowiedzialność za zdrowie i życie Polaków, a minister zdrowia Adam Niedzielski podczas rozmów sprowadził postulaty protestujących medyków "wyłącznie do wynagrodzeń".

Reklama

Dlatego, jak wyjaśniła, protestujący skierowali do premiera pismo wraz z analizą porozumienia zaproponowanego przez MZ i odrzuconego przez pracowników ochrony zdrowia.

"Niedzielski ma wszelkie pełnomocnictwa"

- Zauważyliśmy, że minister zdrowia potrzebuje wsparcia merytorycznego, nie jest też osobą decyzyjną w zakresie finansów państwa i stąd potrzebna jest pomoc pana premiera. Liczymy przede wszystkim na to, że pismo, które przekazaliśmy premierowi, będzie impulsem do działań. (...) Zapraszamy premiera w piątek do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Chcemy leczyć, nie protestować. Chcemy rozmawiać, nie dialogować. Chcemy być szanowani i rozumiani - podkreśliła Ptok.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że to minister zdrowia jest upoważniony przez premiera do rozmów z przedstawicielami protestujących medyków.

- Wszelkie pełnomocnictwa w zakresie dyskusji z protestującymi medykami ma minister zdrowia Adam Niedzielski i on jest upoważniony przez premiera do kontynuowania rozmów - powiedział rzecznik rządu.