Z corocznego raportu, który publikuje działająca pod skrzydłami ONZ organizacja Sustainable Development Solutions Network (SDSN), wynika, że najszczęśliwszym krajem świata kolejny raz z rzędu została Finlandia. Czołówka państw od kilku lat pozostaje niemal niezmienna. Polska awansowała w rankingu o dziewięć miejsc w porównaniu do 2022 roku.

Ranking szczęśliwych krajów

Zgromadzenie Ogólne ONZ dziesięć lat temu uchwaliło dzień 20 marca Międzynarodowym Dniem Szczęścia. To właśnie od tego czasu co roku publikowane są specjalne raporty (World Happiness Report), które mają ocenić poziom szczęścia mieszkańców w różnych częściach świata. Organizacja Sustainable Development Solutions Network, korzystając z wyników sondażu "Galllup World Poll", zbadała poziom satysfakcji obywateli w 109 krajach.

Kraje zostały uszeregowane pod względem szczęścia, które jest rozumiane jako średnie oceny jakości życia wyrażane przez mieszkańców w ciągu trzech poprzednich lat, w tym przypadku w latach 2020-2022.

Gdzie żyje się najlepiej? Finlandia znów wygrywa

W określeniu poziomu szczęścia wzięto pod uwagę aż sześć czynników: PKB na mieszkańca, wsparcie społeczne, perspektywę życia w zdrowiu psychicznym i fizycznym, swobodę dokonywania wyborów życiowych, wspieranie inicjatyw charytatywnych oraz poziom korupcji w kraju. Mieszkańcy oceniali swoje zadowolenie we wskazanych obszarach w skali od 0 do 10.

Według rankingu to właśnie Finlandia już kolejny raz wygrywa, a tuż za nią plasuje się Dania i Islandia. Warto dodać, że Polska w tym roku zajęła 39. miejsce. Rok temu byliśmy na 48. Za nami znalazły się takie państwa jak: Łotwa, Serbia, Cypr czy Chorwacja, zaś wyprzedziły nas: Malta, Włochy, Hiszpania, Estonia czy Słowacja.

Dlaczego w Finlandii ludziom żyje się najlepiej?

Według psychologa i filozofa Franka Marteli - specjalizującego się w zagadnieniach związanych z sensem życia, dobrostanem człowieka i jego szczęściem - prawdopodobnie sekret szczęścia Finów tkwi w nich samych. To ludzie, którzy żyją w zgodzie nie tylko z naturą, ale i swoimi przekonaniami.

Najbardziej popularnym powiedzeniem w tym kraju jest: "Nie porównuj się do innych, ani nie chwal się swoim szczęściem". To dlatego w Finlandii mieszkańcy nie przywiązują uwagi do rzeczy materialnych i nie żyją na pokaz. Krokiem do szczęścia jest dla nich wyznaczanie małych celów.

Finowie bardzo cenią sobie szczerość i uczciwość, a mieszkańcy kraju nie przerywają tzw. kręgu zaufania w swoich małych społecznościach. Kochają aktywność fizyczną. Chętnie morsują i spędzają wolny czas w saunie. To nie tylko ich sposób na relaks, ale także na zachowanie ogólnego zdrowia i poprawę odporności.

Finowie uciekają do dziczy, aby docenić to, co mają

Ciekawostką może być fakt, że pracownikom w Finlandii przysługują cztery tygodnie letniego urlopu, który wielu z nich wykorzystuje w nietypowy sposób. Ludzie uciekają od zgiełku miast i chętnie udają się w miejsca, gdzie żyją bez dostępu do prądu, światła i wody, aby po powrocie jeszcze bardziej docenić to, co mają na co dzień.