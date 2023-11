Na scenę polityczną w Salwadorze Bukele wszedł przebojem. Choć w momencie objęcia urzędu nie miał nawet 40 lat, udało mu się wywrócić krajową politykę do góry nogami. Dziś jest prawdopodobnie liderem o największym poparciu społecznym na świecie. Jego działania wspiera około 90 proc. mieszkańców Salwadoru .

Nayib Bukele. Prezydent i gwiazda mediów społecznościowych

Prezydent Salwadoru na... premiera Polski

W 2024 roku Bukele stanie do reelekcji. Zakazuje tego Konstytucja Salwadoru, jednak w piątek jego kandydaturę zatwierdził Najwyższy Trybunał Wyborczy. Niedługo po oficjalnym potwierdzeniu jego startu w wyborach jeden z użytkowników platformy X zapytał Bukele, czy można go wynająć, by wystartował w wyborach w innym kraju.