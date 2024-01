Śruta z Ukrainy? Michał Kołodziejczak o poleceniu premiera

- Od tego czasu opracowujemy też metody szybkiego raportowania odnośnie do tego, co dzieje się na granicy. Dowiadujemy się codziennie, ile było kontroli, jakie, co wjechało na terytorium Polski - dodał.

Zakazana śruta kukurydziana? "Pewne wątpliwości"

Jak usłyszeliśmy od wiceministra, weterynaria stwierdziła, że mamy do czynienia ze śrutą słonecznikową, która może przyjeżdżać do Polski. - Doszliśmy m.in. do tego, że jest kilka firm pod tym samym adresem w Zamościu, które skupują śrutę. To budzi pewne wątpliwości, weryfikujemy sprawę. Jestem w bieżącym kontakcie z wojewodą lubelskim. Jeżeli doszło do złamania prawa, będziemy wyciągać konsekwencje przewidziane prawem - mówi Interii Kołodziejczak.