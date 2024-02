Emocje w Sejmie. Szymon Hołownia przerwał obrady

Na słowa Kasprzaka zareagował prowadzący obrady marszałek Szymon Hołownia. - Jeżeli przyszedł pan tu po to, żeby raczyć nas drastycznymi szczegółami z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły, rozumiem, że starczy panu odwagi, by stwierdzić, że te wszystkie zbrodnie, które są popełnione w związkach heteroseksualnych, również są popełnione przez heteroseksualizm tych osób - stwierdził.