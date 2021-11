KNF ostrzega: Oszuści wyłudzają zdjęcia, mogą tak kraść tożsamość

"Uwaga! Oszuści działający na portalach sprzedażowych mogą teraz próbować wyłudzać od Was także zdjęcie dowodu oraz selfie. Zdjęcia te mogą posłużyć do kradzieży tożsamości (np. weryfikacja na giełdzie krypto). Nie dajcie się nabrać i nie przekazujcie takich danych oszustom!" - napisał na Twitterze CSIRT KNF, dołączając do wpisu film:

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez KNF w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych (OUK).

Reklama

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, najpoważniejsze zagrożenia w internecie to obecnie phishing, ataki hakerów oraz wycieki danych osobowych. Zarówno najmłodsi respondenci (18-24 lata), jak i ci starsi od internetu (65-74 lata) za największe niebezpieczeństwo uznali kradzież danych w wyniku wyłudzenia poprzez fałszywe e-maile i SMS-y. Taką opinię podziela 48 proc. najmłodszych i 45 proc. najstarszych uczestników badania.

Czytaj też w serwisie INTERIA BIZNES POMOŻEMY NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ