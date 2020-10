Zespół medyczny Donalda Trumpa rozważy, czy zakażony koronawirusem SARS-CoV-2 prezydenta USA może opuścić szpital jeszcze w poniedziałek 5 października - przekazał Mark Meadows, szef personelu Białego Domu.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /JOYCE N. BOGHOSIA / THE WHITE HOUSE / /PAP/EPA

Meadows w wywiadzie dla Fox News powiedział, że rozmawiał z Trumpem dziś rano i że stan amerykańskiego prezydenta poprawił się z dnia na dzień. Jak przekazał, perspektywy powrotu Trumpa do Białego Domu są "optymistyczne", ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z lekarzami.



W poniedziałek rano czasu lokalnego Trump po trzech dniach przestoju powrócił do swojej aktywności w mediach społecznościowych. W ciągu godziny wysłał 20 wpisów na Twitterze, zachęcających do głosowania na niego.

Reklama

W niedzielę po południu prezydent zaskoczył swoich zwolenników, zgromadzonych przed wojskowym szpitalem Walter Reed, odbywając przejażdżkę samochodem i pozdrawiając sympatyków zza szyby pojazdu. Jak zaznaczył Meadows, przejazd odbył się za zgodą sztabu medycznego.

Jak podali w niedzielę jego lekarze, prezydent przyjmuje obecnie szereg leków, w tym dawkę deksametazonu, sterydu który - zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - powinien być stosowany przy ciężkim przebiegu COVID-19. Było to spowodowane spadkiem poziomu tlenu w krwi Trumpa.

W poniedziałek rano czasu lokalnego Trump po trzech dniach przestoju powrócił do swojej aktywności w mediach społecznościowych. W ciągu godziny wysłał 20 wpisów na Twitterze, zachęcających do głosowania na niego.

Wcześniej, w niedzielę po południu, prezydent zaskoczył swoich zwolenników, zgromadzonych przed wojskowym szpitalem Walter Reed, odbywając przejażdżkę samochodem i pozdrawiając sympatyków zza szyby pojazdu. Jak zaznaczył Meadows, przejazd odbył się za zgodą sztabu medycznego.