Karnet na stok za ponad 500 zł, Kasprowy Wierch za ponad 400. Czyli koszt ferii z rodziną

Spis treści: 01 Ferie zimowe 2023 w Zakopanem

02 Zimowe atrakcje w Wiśle i Szczyrku

03 Ferie zimowe w Zieleńcu

Ferie zimowe 2023 w Zakopanem

Zakopane to najpopularniejsze polskie miasto w Tatrach. Tłumy turystów udają się tutaj, by podziwiać panoramę gór, wejść na szlak, pojeździć na nartach czy choćby przespacerować się po Krupówkach. To właśnie przede wszystkim z uwagi na olbrzymie zainteresowanie turystów Zakopane już od kilku lat uważane jest za dość drogie miasto - w dużej mierze żyje ono z przyjezdnych, dlatego też w tzw. sezonie wysokim możemy spodziewać się tam sporych cen w miejscach noclegowych i lokalach gastronomicznych.

Zima to okres, w którym otwarte pozostają wyciągi narciarskie, a także kolejki linowe na Gubałówkę czy Kasprowy Wierch. Ile w tym roku przeciętna polska rodzina zapłaci za te atrakcje w Zakopanem? Za 3 godziny jazdy na popularnym stoku narciarskim Harenda 4-osobowa rodzina z dwójką dzieci w wieku szkolnym będzie musiała zapłacić 390 złotych. Jeśli zdecyduje się na czterogodzinną jazdę wieczorną to wyda 320 złotych. Całodzienny karnet dla dwójki dorosłych oraz dwójki dzieci będzie kosztował natomiast 600 złotych. Na słynnej Polanie Szymoszkowej cały dzień jazdy na nartach to 640 złotych.

Reklama

Wjazd na Gubałówkę kolejką linową dla całej rodziny wyniesie 104 złote, jeśli zakupimy bilety poprzez sklep internetowy Polskich Kolei Linowych. Dużo droższy będzie wjazd na Kasprowy Wierch - rodzina, która nie będzie z niego zjeżdżać na nartach i nie potrzebuje tzw. skipassów, chce natomiast kupić bilety w dwie strony na kolejkę linową, musi spodziewać się rachunku w wysokości 476 złotych.

Zimowe atrakcje w Wiśle i Szczyrku

Wisła i Szczyrk to miejscowości w Beskidzie Śląskim. Mimo że jest to niższe pasmo górskie niż Tatry, to stoki narciarskie często dorównują tu wysokością i długością zjazdu stokom Zakopanego czy Białki Tatrzańskiej. Mając Wiślański Skipass czteroosobowa rodzina za całodzienną jazdę na stoku Soszów zapłaci 530 złotych. Tyle samo wyniesie ją cały dzień zjeżdżania ze stoku Cieńków.



Droższe są stoki narciarskie w Szczyrku. Tamtejsze wyciągi kilka lat temu przeszły gruntowną modernizację i obecnie działają pod szyldem Szczyrk Mountain Resort. Dwoje dorosłych i dwójka dzieci zapłaci tam za cały dzień jazdy na nartach 534 złote, jeśli zakupi bilety online.

Poza atrakcjami narciarskimi w Wiśle można zwiedzić galerię sportowych trofeów Adama Małysza. Pojedynczy bilet normalny kosztuje 10 złotych, a ulgowy 9 złotych. W Ustroniu, który leży niedaleko Wisły, znajduje się też kolejka linowa na Czantorię - wjazd tam dla rodziny czteroosobowej wyniesie 132 złote.

Ferie zimowe w Zieleńcu

Zieleniec Ski Arena to największy kurort narciarski w Sudetach. Sieć ośrodków narciarskich na terenie Gór Orlickich i Bystrzyckich obsługiwana jest przez jeden karnet. Olbrzymia liczba tras pozwala na korzystanie z wielu stoków o różnej wysokości, długości i poziomie trudności.



Przed wyjazdem na ferie zawsze warto sprawdzić stronę internetową poszczególnych ośrodków narciarskich i sprawdzić warunki panujące na trasach. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd do Zieleńca to za 7 godzin jazdy na nartach zapłacimy 520 złotych za 4 osoby.



Klaudia Michalak

Czytaj też: Wiek emerytalny w Europie. W jakim wieku kończą pracę nasi sąsiedzi?