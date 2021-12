Lider PiS przekonywał, że w kontekście walki z pandemią pod uwagę brany jest "każdy wariant" . Jak nam ujawnił, "pomysł z testowaniem w zakładach pracy też jest na stole". Kiedy Piotr Witwicki i Marcin Fijołek próbowali się dowiedzieć, czy w klubie parlamentarnym Zjednoczonej Prawicy jest dość szabel, by poprzeć pomysł w Sejmie, Jarosław Kaczyński nie ukrywał, że potrzebuje współpracy z opozycją.

- Wiem, że mamy w klubie antyszczepionkowców, że sami nie jesteśmy w stanie tego przegłosować, przy tak kruchej większości. Liczymy tu na opozycję - ujawnił prezes PiS. - Realia - także te polityczne - trzeba brać pod uwagę, ale ja jestem zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste - dodał.

O posłach PiS nazywanych "antyszczepionkowcami" piszemy w Interii od dawna. To grupa polityków skupiona wokół Anny Marii Siarkowskiej, która założyła Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu. Co sądzą o wypowiedzi prezesa, który w wywiadzie dla nas przyznał także, że jest zwolennikiem "pójścia na całość", w tym wprowadzenia obowiązku szczepień dla wszystkich dorosłych?

- Nie wiem jak pan prezes, ale ja nie znam żadnych antyszczepionkowców w klubie PiS. Znam za to sporą grupę ludzi, która podkreśla, że jest przeciwko segregacji sanitarnej. Ci posłowie, podczas ślubowania poselskiego, zobowiązali się do poszanowania konstytucji i wolności obywatelskich - tłumaczy Interii Siarkowska.

Jak powiedziała nam posłanka, jest zdziwiona "lekkim tonem" prezesa PiS w kontekście ewentualnego wprowadzenia przymusowych szczepień. - W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej politycy PiS jednoznacznie deklarowali, że nie będzie przymusu - powiedziała Siarkowska. - Ewentualne działania w tym kierunku to złamanie publicznie złożonej obietnicy. Nie było by to bez znaczenia w kontekście wiarygodności - podkreśliła.

JSZ