- Zarząd Krajowy podjął taką decyzję jednogłośnie. Była to decyzja Zarządu, która nie wymaga uzasadnienia - powiedział szef klubu KO Borys Budka reporterowi Wojciechowi Dąbrowskiemu.

M. Kidawa-Błońska: Stanowisko KO jest jasne

O tę wypowiedź pytano w czwartek w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską . - PO i Koalicja (Obywatelska) takiego rozwiązania nie popiera - powiedziała.

- Z tego, co wiem, ta osoba już nie jest na liście KO - dodała. Potwierdziła, że jest to konsekwencja wspomnianej wypowiedzi dot. aborcji.

- Bardzo jest jasne stanowisko PO i KO w tej sprawie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, cały pakiet dla kobiet. Przeprowadzimy to, ale polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie - powiedziała Kidawa-Błońska.