Coraz bliżej ważne terminy składania wniosków do ZUS. By nie stracić pieniędzy, do końca czerwca trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, a od 1 lipca można składać wnioski w programie Dobry Start, by uzyskać 300 zł wyprawki szkolnej. Najszybsza metoda to aplikacja mZUS, która pomoże w wypełnianiu wniosków oraz zapewni szybki dostęp do informacji o złożonych dokumentach i ich statusie. Kto może korzystać z aplikacji mZUS, jak ją zainstalować i jak używać? Wyjaśniamy.