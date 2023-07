Interia stawia na treści mobile video i uruchamia Rolki Wydarzenia24.pl

Najnowsze wdrożenie Interii nastawione jest na atrakcyjność mobilnej wersji portalu. Rolki Wydarzenia24.pl mają spełniać funkcję krótkiej i łatwej w odbiorze wypowiedzi multimedialnej. Video treści będą prezentowane na stronie głównej Wydarzenia24.pl jako warstwa playerów. Przy każdej relacji video użytkownicy mogą dodać reakcję "like" i udostępniać materiał. Z myślą o wygodzie użytkowników do wszystkich materiałów video dodawana jest transkrypcja tekstowa, co daje możliwość oglądania relacji w każdych warunkach - również bez dźwięku.

Stale poszerzamy zasięg i rozbudowujemy nasze serwisy. W tym przypadku chcemy dotrzeć do aktywnych, młodych odbiorców, którzy są zainteresowani polityką, wydarzeniami społecznymi i ciekawostkami. W rolki na Wydarzeniach24 można się wciągnąć, ale i czegoś z nich dowiedzieć - mówi Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu INTERIA.PL

Treści dostępne w serwisie Wydarzenia24 pochodzą z kanału informacyjnego o tej samej nazwie należącego do Telewizji Polsat. To starannie wyselekcjonowane treści pokazujące najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata.

Wydarzenia 24 wystartowały 1 września 2021 roku. Przez blisko dwa lata działalności podwoiły udziały w rynku, a wśród odbiorców telewizji naziemnych - potroiły. Wydarzenia 24 są codziennym źródłem informacji dla ponad 2 mln widzów.

Kanał Wydarzenia 24 powstał w odpowiedzi na potrzeby widzów i ich rosnące zainteresowanie treściami "Wydarzeń" Polsatu i Polsat News.

W ramówce Wydarzeń 24 znajdują się serwisy informacyjne, w których widzowie znajdą wszystkie najważniejsze informacje z kraju i ze świata, w tym sportowe oraz najbardziej aktualna prognoza pogody.

Wydarzenia 24 są realizowane w Warszawie, w jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie, które jest w pełni zautomatyzowane. Przy jego tworzeniu zostały wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne.

Według Mediapanelu w czerwcu 2023 r. strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia zanotowały 20,6 mln realnych użytkowników.