Do incydentu w Arktyce doszło 11 września. Statek "Książę koronny Haakon" pływał po Morzu Grenlandzkim . Na jego pokładzie znaleźli się duńscy i norwescy badacze niedźwiedzi polarnych oraz naukowcy, którzy mieli pobrać ze zbiornika próbki, by zbadać udział wody słodkiej i słonej. Właścicielem statku jest Norweski Instytut Polarny.

W ślad za "statkiem widmo" przypłynęła norweska straż przybrzeżna. Po długiej obserwacji Norwegowie ustalili, że jednostka to rosyjski statek oceanograficzny "Jantar". Rosjanie utrzymywali się blisko norweskiego statku. Po dłuższym czasie odpowiedzieli na wezwania Norwegów słowami "chcemy tylko zobaczyć, co tutaj robicie". Po zwróceniu uwagi, że Rosjanie trzymają się niebezpiecznie blisko, statek zwiększył dystans, ale zatrzymywał się zawsze, gdy robił to poprzedzający go okręt. Cały incydent trwał 18 godzin.