IMGW: W środę ostatni ciepły letni dzień. Potem niebezpieczne upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami sięgającymi 34 st. C. Alerty wydano dla południowo-zachodniej części Polski; tj. woj. opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, a także dla zachodnich powiatów woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. IMGW prognozuje, że w tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 st. C. Jednocześnie, minimalna temperatura w nocy wyniesie od 18 do 21 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać od czwartku i potrwają aż do poniedziałku do godz. 19. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Ostatni ciepły dzień, potem tropiki

- Środa zapowiada się naprawdę fajnie – podkreślił synoptyk. - To będzie typowo wakacyjny, sympatyczny dzień – dodał. - Korzystajmy z tej pogody, bo już w kolejnych dniach nadciągnie do nas bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze znad północnej Afryki, a wraz z nim upały, które sprawią, że już nie będzie tak sympatycznie – zapowiedział Walijewski.

Jak wyjaśnił, już w czwartek w niektórych regionach Polski termometry odnotują 30 st. C., a w kolejnych dniach ciepłe powietrze będzie wlewało się do centrum kraju. Następnie dotrze na południe Polski. - W weekend już w całym kraju będzie od 30 do 34 st. C., a nie wykluczone, że w zachodniej części Polski nawet do 35 st. C. – dodał synoptyk.

Rzecznik IMGW podkreślił przy tym, że upały będą mocno odczuwalne, zwłaszcza że wysokim temperaturom w ciągu dnia towarzyszyć będą równie ciepłe noce. W wielu miejscach temperatura w nocy nie spadnie poniżej 18 st. C., a nawet - jak prognozują synoptycy IMGW-PIB - poniżej 22 st. C. - Synoptycy IMGW-PIB prognozują, że takie wartości mogą pojawić się w nocy z soboty na niedzielę na termometrach w woj. zachodniopomorskim - wskazał.

Walijewski wyjaśnił jednocześnie, że zgodnie z przyjętą przez synoptyków zasadą, w sytuacji, gdy temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 st. C., mówi się wówczas o tzw. nocy tropikalnej. - Dlatego cieszmy się ze środowej pogody, bo już w następnych dniach będziemy musieli przygotować swój organizm do tropikalnych temperatur, do których nasze organizmy nie są przyzwyczajone – zaznaczył.

Synoptyk przestrzegł przy tym, aby zachowywać się odpowiedzialnie w trakcie upałów. - Nie należy podejmować nadmiernego wysiłku fizycznego, szczególnie w ciągu dnia, a także trzeba chronić swój organizm przed przegrzaniem, pamiętać o nakryciu głowy i pić odpowiednio dużo wody – wyliczył. Jak dodał, należy pamiętać także o tym, że będzie to szczególnie ciężki okres dla osób starszych oraz dzieci. Pamiętajmy też o naszych zwierzętach. One też potrzebują cienia oraz dostępu do wody.