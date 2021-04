Hiszpania wraca do normalności. Restauracje bez obostrzeń

Władze kilku regionów Hiszpanii testują pilotażowe projekty funkcjonowania placówek gastronomii oraz rozrywki na zasadach podobnych do tych, jakie były przed pojawieniem się pandemii. Restrykcje sanitarne albo w nich nie obowiązują, albo zostały zredukowane do minimum.

Zdjęcie Hiszpańska ulica, zdj. ilustracyjne / Gustavo Valiente/SPUTNIK Russia / East News

Reklama

Ratusz w katalońskiej Geronie ogłosił uruchomienie pilotażowego projektu "Otworzyć Geronę" polegającego na testowaniu sześciu restauracji, w których do 22 maja ograniczone zostaną do minimum restrykcje sanitarne i wydłużony czas pracy lokali. Wpuszczane do środka będą osoby, które przedstawią zaświadczenie, że zostały zaszczepione lub mają negatywny test na COVID-19.

Reklama

W ramach projektu "Otworzyć Geronę" lokalne władze sanitarne zezwoliły również wpuścić na trybuny podczas meczów koszykówki do 3 tys. kibiców.

Katalonia jest regionem, w którym obecnie prowadzonych jest najwięcej testów służących przywróceniu funkcjonowania placówek gastronomicznych i miejsc rozrywki. Od grudnia w stolicy regionu Barcelonie odbyły się już m.in. koncerty muzyczne, podczas których zrezygnowano z części obostrzeń sanitarnych.

Koncert na 5 tys. osób

Największym testem okazał się zorganizowany 27 marca w barcelońskim Pałacu Sant Jordi koncert grupy Love of Lesbian, na którym pojawiło się 5 tys. osób. Poza udziałem w badaniach antygenowych uczestnicy tego wydarzenia musieli przed wejściem na salę zmierzyć też temperaturę ciała oraz założyć maski ochronne. W trakcie imprezy nie istniał obowiązek zachowania dystansu społecznego.

Innym katalońskim miastem, w którym uruchomiono programy testowania działalności placówek gastronomii i rozrywki jest położone koło Barcelony miasto Sitges. Pomiędzy 12 kwietnia a połową maja odbędzie się tam pięć wydarzeń rozrywkowych z udziałem ponad 400 osób.

W poniedziałek także służby medyczne Galicii, na północnym zachodzie Hiszpanii, zatwierdziły plan stopniowego otwierania pubów, dyskotek, kawiarni, w których odbywają się przedstawienia, a także hal koncertowych.

Jak poinformował wicepremier regionalnego rządu Alfonso Rueda, przywracanie działalności tych zamkniętych od sierpnia 2020 roku placówek poprzedzone zostanie testami trwającymi przez około miesiąc. Pilotażowy projekt, który służy wykazaniu, czy w obiektach tych dochodzi do zakażeń, rozwijany jest już w kilku lokalach gastronomicznych.