"Z okazji dorocznych Dni Babci i Dziadka prosimy państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i wyrazów wdzięczności. Babcie i dziadkowie - bogaci w życiową wiedzę, doświadczenie i mądrość, płynącą z dystansu do tego, co na bieżąco absorbuje młodsze pokolenia - współtworzą miliony polskich rodzin. Wspierają swoje dzieci, pomagają w opiece nad wnukami i wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków" - przekazała para prezydencka w liście opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda podkreślili, że babcie i dziadkowie są dla dzieci i młodzieży nauczycielami wiedzy o historii, której sami byli uczestnikami i świadkami, "a przede wszystkim - wartości, którymi należy i warto się kierować".

Dzień Babci i Dziadka 2022. Najlepsze życzenia od pary prezydenckiej

"Dzieląc się opowieściami o życiu swoim i bliskich, pomagają państwo wnukom budować tożsamość, znajdować odpowiedź na pytania o to, kim są i kim mogą stać się, gdy dorosną. Seniorzy są też coraz częściej nadal aktywni zawodowo i społecznie, a swoją pracą i działalnością dają przykład młodszym, jak rozsądnie łączyć zaangażowanie poza domem z dbałością o najbliższych" - czytamy.

Jak podkreśliła para prezydencka, babcie i dziadkowie, "doskonale znając życie i różnorakie ludzkie losy, są też wyrozumiali wobec zjawisk i zachowań, które bywają powodem sporów między rodzicami, a dziećmi".

"Dlatego często właśnie u państwa wnuki odnajdują potrzebną akceptację i swobodę, które pozwalają - zachowując swoje racje i przekonania - wznieść się ponad różnice i odnaleźć porozumienie międzypokoleniowe. Jest to niezwykle ważne, a szczególnie cenne w naszych czasach, kiedy kultura i wszechobecna technika nie sprzyjają głębokim i trwałym relacjom" - napisano.

- Za to wszystko chcemy dzisiaj państwu gorąco podziękować - napisała para prezydencka życząc babciom i dziadkom zdrowia, satysfakcji z życiowych dokonań, a przede wszystkim wiele codziennej radości i serdeczności w rodzinnym gronie".

Dzień Babci i Dziadka. Życzenia od premiera

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka złożył także premier Mateusz Morawiecki, który życzył "nieustannej pogody ducha, zdrowia i żeby nigdy nie zabrakło obok pomocnej dłoni oraz wsparcia kochającej rodziny i wnuków". Apelował, by ten dzień był "naszym wspólnym świętem przez 365 dni w roku".



Z tej okazji premier zamieścił w piątek na Facebooku wpis z życzeniami i krótkie nagranie.

"Kochani Seniorzy! Z okazji Waszego święta chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia nieustannej pogody ducha, zdrowia i żeby nigdy nie zabrakło obok Was pomocnej dłoni oraz wsparcia kochającej rodziny i wnuków. Niech ten dzień będzie naszym wspólnym świętem przez 365 dni w roku!" - napisał premier.

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że święta babć i dziadków to zarazem święta całych rodzin. Jak dodał, w tych dniach oprócz życzeń chciałby im także podziękować.

Maląg: wszystkim Babciom i Dziadkom życzę doświadczania rodzinnego ciepła

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka złożyła także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - W tym szczególnym dniu oczywiście najważniejsze są życzenia składane przez wnuki. Laurki, czasem jeszcze nieporadnie, ale najszczerzej wypowiadane wierszyki na uroczystościach w przedszkolu, własnoręcznie wykonane upominki. I przede wszystkim najbardziej liczy się pamięć - podkreśliła minister.

Szefowa MRiPS napisała, że choć sama jest babcią, również pragnie przyłączyć się do tych życzeń. - Życzę wszystkim Babciom i wszystkim Dziadkom pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Niech to szczególne święto stanie się okazją do tego, byście jeszcze bardziej doświadczyli rodzinnego ciepła. Niech każdego dnia otacza Państwa serdeczność i dobroć najbliższych, a poczucie szczęścia stale Państwu towarzyszy. Niech otaczają Was na co dzień uśmiechy wnuków, a ich osiągnięcia stają się Waszymi sukcesami - przekazała minister.

Dzień Babci i Dziadka. Politycy składają życzenia

Swoje życzenia opublikował także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich świąt życzę, by każdego dnia mogli cieszyć się szczęśliwym życiem w otoczeniu dzieci i wnuków. W zdrowiu i spokoju. Dziękuję im też za przekazywanie młodszym pokoleniom bezcennej wiedzy o polskiej tradycji - podkreślił lider Solidarnej Polski.

Najlepsze życzenia na Dzień Babi i Dziadka złożył także przewodniczący Nowej Lewicy w Łódzkiem, poseł Tomasz Trela. - Wszystko zrozumie, wszystko wybaczy i wszystko ugotuje. Po prostu babcia, wszystkim obecnym i przyszłym babciom, samych pięknych i słonecznych dni - życzył polityk.





Jacek Sutryk: Wszystkim babusiom najlepsze życzenia

Ciepłe słowa przekazał także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który opublikował zdjęcie ze swoją 97-letnią babcią. - Wszystkim BABUSIOM najlepsze życzenia. Kochamy Was! Ja już wczoraj z uwagi na wyjazd, złożyłem życzenia mojej kochanej Babusi Jance ( 97 l.) i zawiozłem strelicję. Babciu, kocham Cię nad życie - napisał samorządowiec.



Z okazji Dnia Babci i Dziadka 2022 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oprócz życzeń, przygotowała dla seniorów specjalną animację, "za pomocą której pragną przestrzec seniorów przed oszustami, którzy wszelkimi sposobami próbują ich złapać w swoją pułapkę".

Dzień Babci przypada 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia.