Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Wrzeszcza, którzy byli świadkami policyjnego pościgu. Uciekający 32-latek nie zatrzymał się do rutynowej kontroli, jednak jego próba była daremna. Po zatrzymaniu na jaw wyszła przeszłość kierowcy. Teraz czekają go surowe konsekwencje - prosto z ulicy trafił do aresztu.