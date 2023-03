Doprowadził do kolizji i uciekł. Zostawił dziecko w aucie

W Krasnymstawie (woj. lubelskie) doszło do wypadku. 31-letni kierowca volkswagena uderzył w inne auto, a następnie uciekł. Pozostawił w aucie czteroletniego syna. Okazało się, że zrobił to, by uniknąć odpowiedzialności, bo w organizmie miał trzy promile alkoholu.

Zdjęcie Jechał autem pod wpływem alkoholu. Uciekł i zostawił dziecko w aucie / KPP Krasnystaw / Policja