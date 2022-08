Donald Tusk: Wszyscy jesteśmy trochę jak te ryby w Odrze

My jesteśmy jako obywatele od tego, żeby powiedzieć bardzo głośno, że to jest jeden z największych ekologicznych skandali ostatnich lat, nie tylko w Polsce - powiedział szef PO Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Jaktorowa (woj. mazowieckie). Odniósł się w ten sposób do śniętych ryb, które w ostatnich dniach wyłowiono z Odry.

