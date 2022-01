Donald Tusk o rezygnacjach w Radzie Medycznej: Rządzący nie mają prawa spojrzeć Polakom w oczy

Oprac.: Karol Dejas Fakty dnia

Przez jakiś czas będziecie rządzić, ale już dziś nie macie prawa spojrzeć w oczy Polakom i odpowiecie za to. Za tę niepotrzebną śmierć tysięcy ludzi, tylko dlatego, że nie mieliście odwagi albo interesu w tym, by respektować rady i rekomendacje powołanej przez siebie Rady Medycznej. Wszyscy będziemy o tym pamiętać - przekazał w oświadczeniu Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do piątkowej rezygnacji 13 członków Rady Medycznej.

Zdjęcie Donald Tusk podczas Rady Krajowej PO / Jacek Domiński / Reporter