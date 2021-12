Dezercja polskiego żołnierza. Włodzimierz Czarzasty: Białoruś triumfuje

- To co mówi polski żołnierz, to już jest jego sprawa. Problem polega na tym, że Białoruś część wytnie, cześć doda i będziemy jako Polska źle przedstawieni - powiedział Włodzimierz Czarzasty w dogrywce programu "Śniadanie Rymanowskiego" na Interii. Zdaniem wicerzecznika PiS Radosława Fogla w słowa żołnierza "może uwierzyć ten, kto uwierzył w to, że ktoś w lodowatej wodzie przez sześć dni płynął z Białorusi do Polski czy Niemiec".

