Do poważnego zdarzenia doszło w pociągu jadącym z Gdyni do Krakowa. W trakcie podróży jeden z pasażerów zaczął zachowywać się agresywnie. Po chwili jego złość narosła do tego stopnia, że zaczął wybijać szyby w przedziałach. Na zachowanie mężczyzny zareagował kierownik pociągu.

Nieodpowiedzialne zachowanie pasażera

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, mężczyzna zaciągnął hamulec bezpieczeństwa, po czym zerwał ze ściany młotek bezpieczeństwa. Chwilę później przystąpił do wybijania szyb.

Jednak działania agresywnego pasażera nie zakończyły się wyłącznie na tym. Mężczyzna poinformował służby, że w pociągu znajduje się ładunek wybuchowy.

W związku ze zdarzenia na Dworzec Wschodni w Warszawie wezwano służby ratunkowe i pirotechników, którzy czekali na przyjazd pociągu. Alarm o zagrożeniu bombowym okazał się nieprawdziwy.

Jak wynika z informacji policji, agresywnym pasażerem okazał się być 26-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany przez służby.