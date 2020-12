Czechy: Obcokrajowcy na stokach muszą mieć negatywny test PCR

W Czechach od piątku zaczną działać ośrodki narciarskie i tego dnia rozpoczną się kontrole zagranicznych narciarzy, którzy muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na koronawirusa - poinformował po obradach Centralnego Sztabu Kryzysowego szef czeskiego MSW Jan Hamaczek.

Zdjęcie Szpindlerowy Mlyn (czes. Spindleruv Mlyn), największy ośrodek narciarski w Czechach, zdjęcie archiwalne /GERARD/REPORTER /Reporter

Minister poinformował, że od piątku do Czech można przyjeżdżać tylko w pilnych przypadkach.

Reklama

- Nie można odwiedzać przyjaciół czy korzystać z możliwości wypoczynku – powiedział Hamaczek i podkreślił, że pobyt w ośrodkach narciarskich stanowi wyjątek od tych przepisów. Narciarze muszą mieć jednak ważny negatywny test PCR, którego posiadanie policja ma kontrolować i egzekwować. Testy PCR nie powinny być zrobione wcześniej niż przed 72 godzinami.

Kontrole Polaków

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego komendant policji Jan Szvejdar zapowiedział intensywne kontrole na trasach z Polski. - Obywatele Polski nie mogą przyjechać bez ważnego testu PCR, policja będzie prowadzić kontrole wyrywkowe na drogach od granicy, na parkingach i na działających stokach – powiedział Szvejdar.

W kurortach nie będą mogły od piątku działać hotele i schroniska, zamknięte będą restauracje. Posiłki będą mogły być wydawane przez okienka na wynos. Korzystanie z wyciągów obwarowane ma być szczegółowymi przepisami sanitarnymi i m.in. konieczne mają być maseczki ochronne, dezynfekcja rąk i zachowanie odległości w kolejkach.

Z Pragi Piotr Górecki



***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych- kliknij i sprawdź

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!