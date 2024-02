Oznacza to, że w krajach basenu Morza Śródziemnego temperatury osiągną niemal 30 stopni. Tymczasem w Polsce odczujemy pierwszy powiew wiosny .

Prognoza pogody 10-11 lutego

Pierwszą zmianę odczujemy już w sobotę 10 lutego , kiedy to ma się rozpogodzić. Zamiast deszczu i chmur będzie można spodziewać się słońca i przejaśnień . Temperatura w znacznej części kraju ma wynieść 10-13 stopni C.

Chociaż niedziela 11 lutego zapowiada się deszczowo, to będzie cieplej - słupki rtęci pokażą w najcieplejszych regionach 13-15 stopni C., a w najzimniejszych od 5 do 10 stopni.