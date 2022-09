Autorski cykl Karoliny Olejak w Tygodniku Interii

Oprac.: Karolina Olejak Fakty dnia

Każda droga na szczyt ma swój początek. "Pytania Olejak w Interii" to cykl rozmów z inspirującymi gośćmi ze świata polityki, sportu, nauki i kultury o źródłach ich pasji i ważnych społecznie inicjatywach. W premierowej odsłonie Andrzej Bargiel prosto z bazy na Mount Everest opowie Karolinie Olejak o tęsknocie za bliskimi oraz motywach, które skłoniły go do podjęcia wizjonerskiego wyzwania - zjazdu na nartach z najwyższej góry świata.

