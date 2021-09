Alert epidemiczny został ogłoszony w piątek - potwierdziły w poniedziałek hiszpańskie media.

Według powołującej się na źródła w rządzie Estremadury rozgłośni Cope dotychczas doszło do “licznych i prawdopodobnych zakażeń wąglikiem". Wystąpiły one zarówno u ludzi, jak i zwierząt.



Departament rolnictwa regionalnego rządu Estremadury podał madryckiej rozgłośni, że skierowano już do badania próbki pochodzące od dwóch zainfekowanych zwierząt.







"Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zakażeniami wąglikiem" - podało w poniedziałek radio Cope.



Hiszpańska rozgłośnia ustaliła, że pod koniec sierpnia w prowincji Badajoz, położonej na terenie Estremadury, potwierdzono zakażenie wąglikiem u konia. Zwierzę miało wcześniej silne objawy tej choroby.



Wąglik, który wywołuje Gram-dodatnia bakteria nazywana laseczką wąglika, wcześniej pojawiał się w Hiszpanii w latach 90. XX w. Według służb sanitarnych tego kraju najczęstsze przypadki infekcji dotyczyły bydła, koni oraz kóz.



