Informację o zakażeniu koronawirusem Adrian Zandberg przekazał na Twitterze. "No i trafiło także mnie. Test pozytywny" - zaznaczył polityk.



Koronawirus. Adrian Zandberg zakażony

W swoim wpisie Zandberg podkreślił, że jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. "Więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej - izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca" - dodał.

Polityk zaapelował też do Polek i Polaków, by rozważyli szczepienie przeciwko koronawirusowi. "Szanowni Państwo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaszczepcie się! Szczepionka chroni życie, radykalnie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. To najlepszy środek ochronny, jaki dziś mamy" - podkreślił jeden z liderów Lewicy.

Nie tylko Adrian Zandberg. Koronawirus u polityków

Adrian Zandberg to nie jedyny polityk zakażony koronawirusem w ostatnim czasie. O pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 poinformował też Paweł Kukiz.



"Nie zagłosuję za ustawą 'covidową', ale chciałbym, żeby przeszła. Dlaczego? No bo parę dni temu zaraziłem się - wyszedł pozytywny test - a najprawdopodobniej stało się to na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyło ze dwadzieścia osób" - napisał Kukiz.



W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 tys. 534 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 246 osób z COVID-19. Liczba zakażeń od początku epidemii wynosi ponad 5 mln, zmarło ponad 106 tys. chorych.