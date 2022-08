- Jest to ośrodek, który zapewnia Poznaniakom dostęp do najwyższej klasy leczenia w zakresie onkologicznym - ocenił Adam Niedzielski. Podkreślił, że MZ dba o to, żeby ośrodki spełniające najwyższe standardy i zapewniające najwyższą jakość leczenia pacjentów, były wspomagane.

Poinformował, że rozstrzygnięty został konkurs, w ramach którego Wielkopolskie Centrum Onkologii otrzyma ok. 8,5 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu.

- Mówię tutaj o zakupie akceleratora, który będzie tym razem umieszczony w Pile, bo to jest filia ośrodka wielkopolskiego. Ale w kolejnych konkursach rozmawialiśmy też o tym, że jest zapotrzebowanie na wymianę kolejnego sprzętu - zaznaczył.

Jak zastrzegł szef MZ, wspieranie takich ośrodków jak ten to zadanie, które wynika z krajowej strategii onkologicznej, realizowanej od roku 2020.

- To jest strategia, która nie tylko wyznacza cele, mówi co można zrobić, ale która została zabudżetowana na 5 mld zł. Te 5 mld oznacza, że w tym roku czy w następnym będziemy wydawali kwoty rzędu 500 mln zł rocznie na samą realizację zadań wynikających z tej strategii - zaznaczył. Wyjaśnił, że zadania te to m.in. kształcenie personelu, wypracowywanie nowych standardów, promowanie profilaktyki czy nakłady na infrastrukturę.

Inne oblicze onkologii

Zdaniem Niedzielskiego, przez ostatnie kilka lat onkologia "zmieniła swoje oblicze w Polsce".

- Poziom wydatków na onkologię w roku 2015, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy obejmował władzę, wynosił raptem 7 mld zł. W tej chwili ten poziom, w roku 2022, to jest 12 mld zł. My praktycznie podwoiliśmy te nakłady - mówił.

Niedzielski przypomniał, że w przygotowaniu jest projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. - Ten projekt jest w tej chwili finalizowany - w tym sensie, że jest dyskusja nad tym projektem na stałym komitecie Rady Ministrów. Perspektywa, jaką sobie wyznaczyliśmy do wejścia w życie tej ustawy to 1 stycznia 2023 r. Więc mamy niecałe 5 miesięcy na przejście całego procesu legislacyjnego - poinformował Minister Zdrowia