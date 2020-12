Adam Niedzielski: Będziemy chcieli zdefiniować tzw. status osoby zaszczepionej

- Będziemy chcieli zdefiniować tzw. status osoby zaszczepionej. To przywileje wynikającego z tego, że osoba jest odporna na covid i nie musi podlegać wybranym obostrzeniom - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Spodziewam się debaty, rzetelnej, uczciwej rozmowy na argumenty, okazji, żeby zdementować fake newsy i pokazać, że proces szczepień jest bezpieczny - powiedział minister Niedzielski, pytany o decyzję Polaków ws. szczepień.

- Państwo polskie jest przygotowane na oba warianty - wariantem optymistycznym jest to, że wszyscy się zaszczepią, pod tym kątem dokonaliśmy kontraktowania szczepień, mamy ponad 60 mln dawek zakontraktowanych, to w pełni zabezpiecza dorosłą populację wszystkich Polaków - tłumaczył minister zdrowia.

Pytany o wymogi, jakie rząd postawił przed punktami szczepień przyznał, że nie są one skomplikowane. Jak podkreślił, zgłosiło się już tysiąc zespołów szczepiących. - Wydolność tygodniowa, które one deklarują, to jest ponad 230 tys. osób - zaznaczył.

- W związku z głosami, jakie się pojawiły, dokonaliśmy razem z NFZ, interpretacji poszczególnych warunków i ten warunek, który budził najwięcej emocji - odnosił się do tygodniowej liczby wyszczepień - zinterpretowaliśmy, jako warunek deklaratywny, czyli to nie jest tak, że jako ktoś zaszczepi mniej niż 180 osób, bo mniej się zgłosi, nie będzie miał refundacji wykonanej usługi - wyjaśniał Niedzielski.

Za dystrybucję szczepionek jest odpowiedzialna Agencja Rezerw Materiałowych. Minister zdrowia zwrócił uwagę, że ma ona wieloletnie doświadczenie w dystrybucji m.in. leków. Rząd podpisał również umowy z firmami, które oferują takie usługi.

Niedzielski pytany o benefity dla osób, które się zaszczepią, przywołał słowa lekarzy, którzy podkreślają, że największym benefitem jest ocalenie życia - swojego i bliskich.

Pierwszeństwo szczepień mają mieć obywatele Polski.

Jeśli Polska nie wykorzysta wszystkich zakupionych szczepionek, ma je przekazać państwom spoza UE. - Toczą się wstępne rozmowy na ten temat - przyznał szef resortu zdrowia.

Narodowy Program Szczepień

We wtorek rząd opublikował projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Przewiduje on, że przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system i umożliwi weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie).

Osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich.