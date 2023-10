Sprawa Armity Geravand

Do zdarzenia doszło 1 października na jednej ze stacji metra w Teheranie. Na opublikowanym w sieci nagraniu z monitoringu widać jak nastolatka wchodzi do pociągu z grupą znajomych. Chwilę później pasażerowie wynoszą ją stamtąd nieprzytomną.

Niezależne media: Rodzina i znajomi nastolatki byli zastraszani

Dziewczyna trafiła do szpitala, a dostępu do jej sali strzegą służby bezpieczeństwa. Organizacja Hengaw podaje, że dostępu do niej nie mieli nawet członkowie jej rodziny, którym ponadto skonfiskowano telefony, by nie mogli udostępniać informacji o sprawie. Funkcjonariusze mieli też otoczyć kordonem budynek szpitala w obawie przed protestami.