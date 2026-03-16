Wśród zgłoszeń znalazły się działania realizowane m.in. przez:

szkoły i uczelnie,

fundacje i stowarzyszenia,

instytucje kultury,

instytucje samorządowe,

start-upy

oraz inicjatywy oddolne.

Nagroda Przewroty wyróżnia śmiałe, nowatorskie i skuteczne przedsięwzięcia edukacyjne, które odpowiadają na współczesne wyzwania, angażują, inspirują, wzmacniają samodzielność, włączają różne grupy osób.

Co dalej?

Rozpoczyna się etap oceny zgłoszeń. W pierwszym kroku obradować będzie kapituła wewnętrzna, złożona z pracowniczek i pracowników Centrum Nauki Kopernik, która wyłoni 10 finalistów - po max. 5 inicjatyw w obu kategoriach. Następnie laureatów wskaże kapituła honorowa, w której zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, edukacji, biznesu, sztuki i życia publicznego. Przewodniczy jej Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Finalistów poznamy 16 kwietnia 2026 r., a laureatów 22 maja 2026 r. - podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureaci i laureatki otrzymają 20 000 zł oraz autorską statuetkę.

Nagroda Przewroty 2026. Wpłynęły setki zgłoszeń materiały prasowe

Centrum Nauki Kopernik ustanowiło Nagrodę Przewroty, aby wzmacniać dyskusję o kształcie edukacji, która najlepiej odpowie na wyzwania współczesnego świata. Jej celem jest również inspirowanie środowiska edukacyjnego przez nagradzanie i promowanie skutecznych i przełomowych inicjatyw.

