Centrum Nauki Kopernik zakończyło nabór do III edycji Nagrody Przewroty. W tym roku wpłynęło 360 zgłoszeń - różnorodnych inicjatyw edukacyjnych z całej Polski, zgłoszonych w dwóch kategoriach: lokalnej i ogólnopolskiej.

Centrum Nauki Kopernik. W maju odbędzie się tu uroczysta gala III edycji Nagrody PrzewrotyFot. Adam StępieńAgencja Wyborcza

Wśród zgłoszeń znalazły się działania realizowane m.in. przez:

  • szkoły i uczelnie,
  • fundacje i stowarzyszenia,
  • instytucje kultury,
  • instytucje samorządowe,
  • start-upy
  • oraz inicjatywy oddolne.

Nagroda Przewroty wyróżnia śmiałe, nowatorskie i skuteczne przedsięwzięcia edukacyjne, które odpowiadają na współczesne wyzwania, angażują, inspirują, wzmacniają samodzielność, włączają różne grupy osób.

    Co dalej?

    Rozpoczyna się etap oceny zgłoszeń. W pierwszym kroku obradować będzie kapituła wewnętrzna, złożona z pracowniczek i pracowników Centrum Nauki Kopernik, która wyłoni 10 finalistów - po max. 5 inicjatyw w obu kategoriach. Następnie laureatów wskaże kapituła honorowa, w której zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, edukacji, biznesu, sztuki i życia publicznego. Przewodniczy jej Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.

    Finalistów poznamy 16 kwietnia 2026 r., a laureatów 22 maja 2026 r. - podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureaci i laureatki otrzymają 20 000 zł oraz autorską statuetkę.

    pomarańczowe tło z graficznymi elementami, napisami „Centrum Nauki Kopernik”, „Nagroda Przewroty 2026” oraz informacją „360 zgłoszeń!” w białej, dynamicznej czcionce
    Nagroda Przewroty 2026. Wpłynęły setki zgłoszeńmateriały prasowe

    Centrum Nauki Kopernik ustanowiło Nagrodę Przewroty, aby wzmacniać dyskusję o kształcie edukacji, która najlepiej odpowie na wyzwania współczesnego świata. Jej celem jest również inspirowanie środowiska edukacyjnego przez nagradzanie i promowanie skutecznych i przełomowych inicjatyw.

