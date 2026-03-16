Zakończył się nabór do Nagrody Przewroty 2026. Do Centrum Nauki Kopernik wpłynęło 360 zgłoszeń
Centrum Nauki Kopernik zakończyło nabór do III edycji Nagrody Przewroty. W tym roku wpłynęło 360 zgłoszeń - różnorodnych inicjatyw edukacyjnych z całej Polski, zgłoszonych w dwóch kategoriach: lokalnej i ogólnopolskiej.
Wśród zgłoszeń znalazły się działania realizowane m.in. przez:
- szkoły i uczelnie,
- fundacje i stowarzyszenia,
- instytucje kultury,
- instytucje samorządowe,
- start-upy
- oraz inicjatywy oddolne.
Nagroda Przewroty wyróżnia śmiałe, nowatorskie i skuteczne przedsięwzięcia edukacyjne, które odpowiadają na współczesne wyzwania, angażują, inspirują, wzmacniają samodzielność, włączają różne grupy osób.
Co dalej?
Rozpoczyna się etap oceny zgłoszeń. W pierwszym kroku obradować będzie kapituła wewnętrzna, złożona z pracowniczek i pracowników Centrum Nauki Kopernik, która wyłoni 10 finalistów - po max. 5 inicjatyw w obu kategoriach. Następnie laureatów wskaże kapituła honorowa, w której zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, edukacji, biznesu, sztuki i życia publicznego. Przewodniczy jej Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.
Finalistów poznamy 16 kwietnia 2026 r., a laureatów 22 maja 2026 r. - podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureaci i laureatki otrzymają 20 000 zł oraz autorską statuetkę.
Centrum Nauki Kopernik ustanowiło Nagrodę Przewroty, aby wzmacniać dyskusję o kształcie edukacji, która najlepiej odpowie na wyzwania współczesnego świata. Jej celem jest również inspirowanie środowiska edukacyjnego przez nagradzanie i promowanie skutecznych i przełomowych inicjatyw.