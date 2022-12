Wyjątkowe zjawisko na niebie. Kiedy zobaczymy Zimny Księżyc?

Nauka

Pełnia Księżyca w grudniu 2022 będzie miała miejsce już za kilka dni. Zjawisko to pojawi się na niebie na początku miesiąca i będzie wyjątkowe pod każdym względem. Ostatnia w tym roku pełnia Księżyca nosi nazwę Zimnego Księżyca. Co to oznacza? Kiedy dokładnie wypada pełnia Księżyca w grudniu 2022? Jak wpływa na nasze samopoczucie?

Zdjęcie Ostatnia Pełnia Księżyca w 2022 roku będzie wyjątkowa. Kiedy można obserwować Zimny Księżyc i dlaczego tak się nazywa? / JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News