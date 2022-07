Udar słoneczny – objawy i leczenie. Jak chronić się przed przegrzaniem?

Nauka

Fala upałów w Polsce to widmo zwiększającej się liczby udarów słonecznych. Indeks UV jest bardzo wysoki, co oznacza, że należy uważać podczas bezpośredniej ekspozycji na słońce. Do przegrzania może dojść również z powodu przebywania w dusznych pomieszczeniach lub nadmiernego wysiłku. Jak chronić się przed udarem słonecznym i co zrobić, gdy już do niego dojdzie? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Udar słoneczny może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak się przed nim chronić? / Beata Zawrzel/REPORTER / East News